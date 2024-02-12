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Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох груп ударних БПЛА на Дніпропетровщині

Перед цим українські військові попереджали жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу застосування ударних БПЛА
Перед цим українські військові попереджали жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу застосування ударних БПЛА

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох груп ударних безпілотників на Дніпропетровщині.

«Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Перед цим українські військові попереджали жителів Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування ударних БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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