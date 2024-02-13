У Дніпрі через обстріл РФ евакуюють людей із лікарні, зачиняють школи – мер

У Дніпрі після нічного російського обстрілу здійснюють евакуацію людей із однієї з лікарень і частково зачиняють школи, повідомив міський голова Борис Філатов.

«Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення і вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи. Бо за прогнозам найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде», – написав Філатов у фейсбуці 13 лютого.

На уточнювальне запитання в коментарях до публікації про те, чи йдеться про закриття всіх шкіл у місті, Філатов зазначив, що йдеться про Придніпровський район.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, зі свого боку, повідомив, що енергетикам, які «працювали від ночі», вдалося відновити електропостачання.

«На зараз у Дніпрі всі зі світлом. Втім, нагадування не буде зайвим. На випадок знеструмлень – на Дніпропетровщині відкриті «пункти незламності». Тільки в обласному центрі їх понад 100… Там є генератори. Заготували й запас палива для них. Його вистачить на три дні безперебійної дії пристроїв», – написав він у телеграмі.

Пізно ввечері 12 лютого Повітряні сили попереджали про російські ударні БПЛА і ракету, спрямовані на Дніпро. Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі, а компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського обстрілу пошкоджена одна з теплоелектростанцій, вона припинила виробництво електроенергії. У компанії не уточнювали, про яку станцію йдеться.

Повітряні сили ЗСУ вранці 13 лютого поінформували, що російські війська в ніч на 13 лютого атакували Україну 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Крим, 16 із них збили сили ППО.