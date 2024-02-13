Дефіциту електроенергії немає, попри обстріли ТЕС на Дніпропетровщині й Донеччині – Міненерго

Міністерство енергетики заявляє, що дефіциту в енергосистемі України не фіксується, попри обстріли російськими військами об’єктів генерації на Дніпропетровщині й Донеччині.

«Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується імпорт й експорт електроенергії… Ситуація – контрольована. Система – збалансована. Графіки відключень не застосовуються», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що внаслідок обстрілу ТЕС на Дніпропетровщині були вимкнені блоки, на території виникла пожежа, яку вже загасили.

«Також обстрілу зазнала теплоелектростанція на Донеччині – є пошкоджене обладнання. Знеструмлень споживачів і постраждалих немає. Внаслідок ракетного удару на територію однієї з шахт потрапили уламки, пошкоджено обладнання, постраждалих немає», – повідомили у міністерстві.

Пізно ввечері 12 лютого Повітряні сили попереджали про російські ударні БПЛА і ракету, спрямовані на Дніпро. Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі, а компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського обстрілу пошкоджена одна з теплоелектростанцій, вона припинила виробництво електроенергії. У компанії не уточнювали, про яку станцію йдеться.

Повітряні сили ЗСУ вранці 13 лютого поінформували, що російські війська в ніч на 13 лютого атакували Україну 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Крим, 16 із них збили сили ППО.