Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС – ДТЕК

В ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу пошкоджена одна з теплоелектростанцій, вона припинила виробництво електроенергії, повідомила в фейсбуці компанія ДТЕК.

Люди не постраждали.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК не уточнює, про яку станцію йдеться. Проте відомо, що пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі пролунала серія вибухів. Мер Дніпра Борис Філатов згодом повідомив про удари по цивільній інфраструктурі.

Може йтися про Придніпровську ТЕС, яке розташована в Дніпрі, але офіційно це не підтверджувалося.

Також місцеве підприємство «Дніпроводоканал», що про припинення водопостачання на низці вулиць через перебої світла.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.