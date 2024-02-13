«Кілька влучань у Дніпрі» – в ОВА повідомили про наслідки нічного удару

Російські війська другу ніч поспіль завдали масованого удару дронами по Дніпропетровщині, були атаковані енергетичний та інфраструктурний об’єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наші захисники знищили 10 «Шахедів» у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об’єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили», – написав він у телеграмі вранці 13 лютого.

Лисак також повідомив, що енергетики вже повернули світло жителям Павлоградського району після вчорашніх атак. «Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки», – додав він.

За словами голови ОВА, по Нікопольщині російська армія вдарила з артилерії, через що пошкоджені три приватні будинки, одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена, побиті півсотні сонячних панелей.

Загиблих і постраждалих внаслідок російських ударів немає, каже влада.

Пізно ввечері 12 лютого Повітряні сили попереджали про російські ударні БПЛА і ракету, спрямовані на Дніпро. Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі. Пізніше компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського обстрілу пошкоджена одна з теплоелектростанцій, вона припинила виробництво електроенергії. У компанії не уточнили, про яку станцію йдеться.

Повітряні сили ЗСУ вранці 13 лютого поінформували, що російські війська в ніч на 13 лютого атакували Україну 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Крим, 16 із них збили сили ППО.