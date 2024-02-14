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Великий Бурлук потрапив під обстріл сил РФ, поранені 7 цивільних, є люди під завалами – Харківська ОВА

Наслідки ракетного удару по селищу Великий Бурлук, Харківська область, 14 лютого 2024 року
Наслідки ракетного удару по селищу Великий Бурлук, Харківська область, 14 лютого 2024 року

Селище Великий Бурлук у Харківській області о 16:16 14 лютого потрапило під обстріл російських військових, повідомила обласна військова адміністрація.

«Попередньо (обстріл був здійснений ракетою) С-300. Влучив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали семеро місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували. Під завалами перебувають люди», – написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Підрозділи ДСНС надають необхідну допомогу, усі профільні служби перебувають на місці, додав високопосадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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