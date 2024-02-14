Великий Бурлук потрапив під обстріл сил РФ, поранені 7 цивільних, є люди під завалами – Харківська ОВА

Селище Великий Бурлук у Харківській області о 16:16 14 лютого потрапило під обстріл російських військових, повідомила обласна військова адміністрація.

«Попередньо (обстріл був здійснений ракетою) С-300. Влучив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали семеро місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували. Під завалами перебувають люди», – написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Підрозділи ДСНС надають необхідну допомогу, усі профільні служби перебувають на місці, додав високопосадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.