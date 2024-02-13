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ОВА: через російський обстріл Херсона пошкоджене приміщення медзакладу – постраждали дві людини

Наслідки російського обстріл Херсона, лютий 2024 року
Наслідки російського обстріл Херсона, лютий 2024 року

Через російський обстріл Херсона пошкоджене приміщення медичного закладу – постраждали дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні армія рф знову вдарила по Херсону. Пошкоджено приміщення медзакладу. Ще одне влучання – поблизу зупинки громадського транспорту. Травмувалися дві жінки. У них легкі ушкодження», – написав він у телеграмі.

Очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що під масованим вогнем російських військ опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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