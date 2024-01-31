Влада: війська РФ поцілили в лікарню у Великому Бурлуці на Харківщині

Російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по лікарні у Великому Бурлуці на Харківщині, повідомив керівник поліції області Володимир Тимошко.

За його словами, із медзакладу евакуювали 38 людей.

«О 21:45 дві КАБ в лікарню у Великому Бурлуці. Одна поруч, друга пряме влучання. З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуйовано 38 людей, в тому числі 33 хворих, з яких 2 – є лежачих, 5 персоналу», – написав він у фейсбуці.



Чотирьом людям надали першу медичну допомогу на місці, уточнив у телеграмі очільник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атаки пошкоджені фасад будівлі, вікна та дах.

Це була вже друга атака на селище Великий Бурлук Купʼянського району за 31 січня. За даними Харківської прокуратури, 31 січня о 16:30 російські війська завдали авіаудару по селищу – пошкоджені складські приміщення сільгосппідприємства. Попередньо – атакували керованою авіабомбою.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.