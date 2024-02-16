Кремль проводить дезінформаційну кампанію, спрямовану на Зеленського – WP

Кремль протягом багатьох місяців намагався організувати розкол між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, пише The Washington Post із посиланням на кремлівські документи, надані європейською розвідувальною службою.

За даними видання, адміністрація президента Росії Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхнути тему про те, що Зеленський «істеричний і слабкий», боїться, що його «відсунуть, тому позбувається небезпечних».



Вказівка Кремля призвела до тисяч публікацій у соцмережах і сотень сфабрикованих статей, створених фабриками тролів і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між Зеленським і Залужним, про яку говорили тоді, свідчать опрацьовані The Washington Post документи.

Понад 100 документів, які були передані WP, вперше викрили масштаби кремлівської пропаганди, націленої на Зеленського з метою розділити та дестабілізувати українське суспільство – зусилля, які Москва назвала «інформаційно-психологічними операціями».

Оскільки Залужного зараз немає, лінії фронту заморожені, а подальша військова та фінансова підтримка з боку США невизначена, дехто в Києві стурбований тим, що приховані пропагандистські зусилля Росії можуть почати підривати національну єдність і моральний дух.

«Найскладніші часи попереду. Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія дестабілізації», – сказав один високопоставлений чиновник, який говорив на умовах анонімності.



Документи показують, як у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. Зусилля базувалися на попередньому проєкті з підриву підтримки України Заходом, у тому числі у Франції та Німеччині, пише The Post.

Наприкінці 2022 року, після того як Україна відкинула російські війська в Харківській і Херсонській областях, Кирієнко зібрав іншу команду, зосереджену на дестабілізації самої України, свідчать документи.

The Washington Post з посиланням на документи пише, що на зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для української пропагандистської групи: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками. Серед іншого, «зростання кількості відставок та публічних конфліктів» було б ознакою досягнення цілей, для збільшення страху і тривоги, втрати України від війни мали бути перебільшені, йдеться в документах. Вони також проводили щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва країни.



Серед матеріалів, які вони висвітлили, був сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримувала жодної допомоги від держави, який набрав понад 2 мільйони переглядів, йдеться в одній із презентацій. За іншою, топ-постом з метою дезорієнтації населення став фейковий ролик у Telegram про те, що головна мета війни влади в Києві — «воювати до останнього українця».



Представники Кремля не відповіли на запити журналістів про коментарі щодо змісту документів.

