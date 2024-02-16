Чи справді в Україні планують блокувати або регулювати Telegram?

Соцмережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Таке днями заявили в Головному управлінні розвідки. Андрій Юсов зазначив, що Україна нині вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів. Однак з мережею Telegram, за його словами, це виходить найважче.

А от голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що у Раді вже обговорюється питання регулювання Telegram. Те, що з цим треба справлятися, – це факт, – каже Герасим'юк.

Чи дійсно в парламенті обговорюють тему регулювання діяльності телеграм-каналів? Яким чином це можна зробити? Чи є ймовірність, що застосунок заблокують? Про це в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода.Ранок») розповів Ярослав Юрчишин, народний депутат України від фракції «Голос», голова комітету з питань свободи слова. Народний депутат зазначив, що дискусія в парламенті триває по двох напрямках: це ефективна взаємодія з соціальними мережами загалом та вдосконалення відповідальності за поширення російської дезінформації.

– Чи дійсно в парламенті нині обговорюють тему регулювання діяльності телеграм-каналів?

Обговорюється регулювання не лише телеграму, а взагалі соціальних мереж

– Насправді обговорюється регулювання не лише телеграму, а взагалі соціальних мереж. І це відбувається в контексті того, що Європейський союз розробляє відповідні акти, які стосуються соціальних мереж, що діють на території юрисдикції країни ЄС. Але цей регуляторний акт планується, що вступить в дію в наступному році, у 2025 році.

Ми, як країна-кандидат, звісно, не можемо бути поза цим процесом. Нам все одно доведеться рано чи пізно адаптовувати. Звісно, ми набагато більше зацікавлені, щоб такі механізми взаємодії з соціальними мережами, які зараз є в розвинутих країнах, були в Україні. У першу чергу, це авторизовані центри представництва, до яких можна адресно звертатися. Не десь в Дубліні чи ще гірше, в Москві, а конкретно в Києві. На жаль, Telegram, в принципі, як соціальна мережа не йде на контакт з українською владою. Тому тут питання таке: або Telegram буде працювати, як інші соціальні мережі, буде йти на контакт і блокувати те, що несе загрозу, зокрема, національній безпеці та нашому суверенітету, або доведеться вже розбиратися з самою мережею.

«Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з Росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (під час Євромайдану – ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі», – заявив у листі до LIGA.net представник Telegram Ремі Вонг, реагуючи на слова представника ГУР Міноборони.

– Що тоді буде? Ця соцмережа буде блокуватися?

Аргументи для блокування приймає не парламент, а спеціальні служби

– Насправді в цьому випадку аргументи для блокування приймає не парламент, а спеціальні служби. Я нагадаю, що у нас був досвід блокування «Однокласників» та «ВКонтакті» після рекомендації Ради національної безпеки та оборони. Відповідні рішення вже були здійснені в результаті кримінальних проваджень і в результаті обґрунтованих дій, які завжди можна оскаржити в суді. Дуже сподіваюся, що цього вдасться уникнути, але в будь-якому випадку ми – правова держава, якщо такі рішення будуть ухвалені, вони завжди можуть бути оскаржені в судах як нашої юрисдикції, так і міжнародних судах.

– Як взагалі ставитися до цього моменту з блокуванням якихось соцмереж? Чи не вбачаєте ви тут ризиків цензури?

– Аналогічні були розмови, коли блокувалися «Однокласники» чи «ВКонтакті». В результаті ми отримали блокування конкретно пропагандистських каналів, а компоненти, які необхідні були для ефективного спілкування в соціальних мережах, в принципі перекочували в інші. Тобто, користувачі почали користуватися іншими мережами. Якщо мережа готова себе верифікувати, якщо мережа готова принаймні йти на комунікацію і співпрацювати, щоб усувати небезпеки для національної безпеки та оборони, то, в принципі, ні про які блокування точно не буде йтись.

– Чому у депутатів, у голови Нацради, у ГУР є запитання до телеграму, а ОП по суті легалізує деякі телеграм-канали, акредитовуючи їх на заходи з президентом, на офреки?

– Пан Подоляк сказав, що вони запрошували тільки верифіковані. Вони знають редакторів і вони з ними співпрацюють. Насправді мені здається, що влада бавиться з вогнем, бо ми розуміємо, що власники анонімних каналів розглядають їх переважно як бізнес, можливість заробити кошти. Це йдеться і про рекламу алкоголю, дорослий контент і тому подібне, який поширений в телеграмі, але не є поширений, не є дозволений в офіційно зареєстрованих медіа.

Так, владі дешевше комунікувати і піднімати охоплення телеграм-каналами, але це двосічний меч. Аналогічно дешевше поширювати російську дезінформацію через ці анонімізовані телеграм-канали. Тому я б не радив. Але я не впливаю на інформаційну політику Офісу президента.