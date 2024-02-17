Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії – обговорили гарантії безпеки і виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, йдеться в повідомленні його Офісу.

Зустріч відбулась у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Сторони також скоординували кроки щодо безпекової угоди та обговорили можливі дати підписання.

За даними Офісу президента, Зеленський та Фредеріксен «приділили особливу увагу оборонній підтримці України, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами». Відомо, що на зустрічі йшлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Також темою переговорів було залучення Данії до реалізації формули миру.

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

17 лютого президент виступив на одній з панелей конференції.