«Логічне і професійне рішення»: Зеленський щодо виходу ЗСУ з Авдіївки

Вихід українських військових з Авдіївки «був логічним та професійним рішенням заради життів військових», зазначив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.

«Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) адаптуватися до інтенсивності бойових дій», – заявив президент.

Зеленський зауважив, що «ослаблення демократії лише підриває спільну здатність, коли єдина перевага Росії полягає лише в знеціненні людських життів та постійних «м’ясних штурмах».

«Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення (вийти з Авдіївки – ред.) зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів – бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому щоб не потрапити в оточення було ухвалене рішення відійти на інші рубежі», – заявив президент.

Зеленський також зауважив, що «вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила».

«За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців», – зазначив він.

За словами президента, «ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів».

«Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів», – додав президент.

«Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян», – заявив президент.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 лютого у своєму звіті заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, в жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.