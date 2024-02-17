Російській армії, ймовірно, буде складно просуватися на захід від Авдіївки – ISW

Силам РФ, ймовірно, «буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, на які відходять українські війська», йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що «російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі».

«Російські сили, ймовірно, мають на меті ускладнити або запобігти українському відступу в надії завдати значних в оперативному плані втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не дасть жодних значущих в оперативному значенні переваг або шляхів для значного просування вперед», – кажуть американські аналітики.

Водночас в ISW додали, що українським військам, можливо, доведеться провести контратаки для здійснення «впорядкованого» виходу з Авдіївки. Тоді як зусилля Росії запобігти українському відходу можуть стати «все більш виснажливими», вважають в Інституті вивчення війни.

«Українським силам, ймовірно, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки у районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести впорядкований відхід», – зазначили аналітики.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 лютого у своєму звіті заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, в жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.