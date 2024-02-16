Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський по обіді 16 лютого заявив, що командування вирішило відвести війська з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки.

За словами Тарнавського, рішення відійти ухвалили для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Командувач зазначив, що зайняття цих позицій «не дає супротивникові стратегічної переваги і не змінює ситуацію в рамках Авдіївської оборонної операції».

«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало змогу ефективно стримувати та знищувати ворога», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Вранці 16 лютого проект DeepState повідомив, що агресор підняв російський прапор над укріпрайоном «Зеніт» (це територія колишньої частини зенітно-ракетних військ).

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Крім того, аналітики проєкту повідомили, що війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію, – вона розташована на лінії розмежування між Авдіївкою та Ясинуватою.

Схід