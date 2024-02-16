Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський по обіді 16 лютого заявив, що командування вирішило відвести війська з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки.
За словами Тарнавського, рішення відійти ухвалили для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.
Командувач зазначив, що зайняття цих позицій «не дає супротивникові стратегічної переваги і не змінює ситуацію в рамках Авдіївської оборонної операції».
«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало змогу ефективно стримувати та знищувати ворога», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Вранці 16 лютого проект DeepState повідомив, що агресор підняв російський прапор над укріпрайоном «Зеніт» (це територія колишньої частини зенітно-ракетних військ).
Крім того, аналітики проєкту повідомили, що війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію, – вона розташована на лінії розмежування між Авдіївкою та Ясинуватою.
Схід
- У ніч проти 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.
- Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
- Проросійські телеграм-канали заявили, що українські військові нібито втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.
- Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.
- Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
- Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.
- Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, 10 жовтня 2023 року.