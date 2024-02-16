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Донбас

Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський по обіді 16 лютого заявив, що командування вирішило відвести війська з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки.

За словами Тарнавського, рішення відійти ухвалили для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Командувач зазначив, що зайняття цих позицій «не дає супротивникові стратегічної переваги і не змінює ситуацію в рамках Авдіївської оборонної операції».

«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало змогу ефективно стримувати та знищувати ворога», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Вранці 16 лютого проект DeepState повідомив, що агресор підняв російський прапор над укріпрайоном «Зеніт» (це територія колишньої частини зенітно-ракетних військ).

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Крім того, аналітики проєкту повідомили, що війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію, – вона розташована на лінії розмежування між Авдіївкою та Ясинуватою.

Схід

  • У ніч проти 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.
  • Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
  • Проросійські телеграм-канали заявили, що українські військові нібито втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.
  • Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.
  • Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
  • Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.
  • Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, 10 жовтня 2023 року.

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