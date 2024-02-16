Тарнавський щодо відходу ЗСУ на півдні Авдіївки: «заблокованих підрозділів немає, логістика працює»

В Авдіївці, де тривають «запеклі бої», працює логістика, заблокованих українських підрозділів у місті немає, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що «ворог штурмує місто одночасно з декількох напрямків, відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ».

«Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює», – повідомив командувач.

Тарнавський додав, що «до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження, стійке управління військами забезпечене».

«Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів», – наголосив бригадний генерал.

Командувач доповів, що українські підрозділи з «незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки». У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції, підсумував Тарнавський.

У ніч на 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року.