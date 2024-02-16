Генштаб: за добу на фронті було 95 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, найбільше на Авдіївському (33) і Мар’їнському (34).

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат… Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, під артилерійським вогнем російських сил минулої доби опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

Напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці, зазначивши, що ситуація «складна, але контрольована».

«Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили і засоби для стримування ворога», – написав він у телеграмі.

За словами Тарнавського, відбувається «планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

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Олександр Тарнавський написав це на тлі повідомлень про можливий перехід Авдіївки під контроль російський військ. Зокрема про критичну ситуацію в місті й таку загрозу заявили у Білому домі.

Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських військових повідомила, що це «питання часу», коли буде втрачено Авдіївку.



Проросійські телеграм-канали заявляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в’їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі й півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста також нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, в жовтні 2023 року.

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