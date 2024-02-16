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Розвідка Британії: у спробі захопити Авдіївку Росія втратила щонайменше 400 танків та іншої техніки

Знищений Силами оборони України російський танк. Харківщина, 22 лютого 2023 року
Знищений Силами оборони України російський танк. Харківщина, 22 лютого 2023 року

У спробі захопити Авдіївку Росія втратила щонайменше 400 танків та іншої техніки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Авдіївка перебуває на лінії фронту на Донбасі з 2014. У спробі захопити місто Росія втратила щонайменше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі людей», – йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії констатують, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Авдіївці, яку вони намагаються захопити з жовтня 2023 року. За даними британських військових, РФ досягла «поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста», а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь.


Російські війська навколо Бахмута продовжують атаки на захід, майже напевно з метою захоплення міста Часів Яр, Росія не змогла просунутись далі за межі Бахмута з моменту встановлення контролю над містом у травні 2023 року, додають у розвідці Британії.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Тоді ж американський Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.

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