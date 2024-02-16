Розвідка Британії: у спробі захопити Авдіївку Росія втратила щонайменше 400 танків та іншої техніки

У спробі захопити Авдіївку Росія втратила щонайменше 400 танків та іншої техніки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Авдіївка перебуває на лінії фронту на Донбасі з 2014. У спробі захопити місто Росія втратила щонайменше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі людей», – йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії констатують, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Авдіївці, яку вони намагаються захопити з жовтня 2023 року. За даними британських військових, РФ досягла «поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста», а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь.



Російські війська навколо Бахмута продовжують атаки на захід, майже напевно з метою захоплення міста Часів Яр, Росія не змогла просунутись далі за межі Бахмута з моменту встановлення контролю над містом у травні 2023 року, додають у розвідці Британії.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Тоді ж американський Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.