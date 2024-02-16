Україна бореться за Авдіївку. Вдень 16 лютого командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що командування ухвалило рішення відвести війська з позиції «Зеніт» на південному сході міста (точно – це тут) . За його словами, в Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів, хоча проект DeepState у ранковому зведенні констатував, що останні дні позиції на «Зеніті» були в повному оточенні, «сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім». Заступник комбрига 3 ОШБр Родіон Кудряшов уточнив в ефірі Радіо Донбас Реалії, що локальні оточення в Авдіївці є, але є можливість їх проривати: «Ми воюємо на 360 градусів і намагаємося зробити все, щоб поліпшити становище і розімкнути коло. На сьогодні ці заходи проходять успішно, але винятково за рахунок героїзму солдатів, сержантів і офіцерів».

За словами генерала Тарнавського, в Авдіївці також працює логістика, попри те, що дороги з міста вже кілька днів відрізані. «Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії», – коментує хід він бойових дій. Про те, з чим 3 окрема штурмова бригада стикнулась в Авдіївці, Радіо Донбас Реалії розповів командир підрозділу Terra Микола Волохов із позивним «Абдула».

– Яка бойова ситуація в Авдіївці зараз? Що там застала Третя штурмова, коли прибула?

– Складна ситуація. Ворог сильний. Бої складні, але поки що начебто справляємося, це якщо лаконічно. Потрібно насправді зачекати, час покаже. Захід на позиції – це дуже складне випробування для будь-якого підрозділу. Тому щось сказати, знаєте, так ось передбачити майбутнє – я не прихильник таких речей. Можу сказати, що на даний момент ми розуміємо, що ворог має бути дуже серйозний.

– В офіційному телеграм-каналі Третьої штурмової повідомляється про те, що постійно у противника відбуваються ротації, що вони посилюються і людьми, і технікою. Що можете сказати з цього приводу?

– Я можу сказати, що ворога тут дійсно дуже багато. Якщо порівнювати це з нашим досвідом на Бахмутському напрямку або з тим досвідом, який був у підрозділу Terra ще до Третьої штурмової на Херсонському напрямі, то їх дійсно багато.

За тією інформацією, якою я володію, проти нас стоїть сім бригад

Вони не жаліють піхоту та техніку. Я часто це говорю, бо росіяни справді не жаліють ані техніки, ані піхоту. Але тут – це просто щось, новий рівень для нас. Перемолотили їх уже неймовірну кількість, а вони лізуть і лізуть. За тією інформацією, якою я володію, проти нас стоїть цілих сім бригад [армії РФ], які постійно підвозять підкріплення та ротуються.

– Як можете оцінити дії РФ в Авдіївці? Ваша бригада має великий досвід боїв проти них під Бахмутом, там був і ПВК «Вагнера». Нині склад військ дещо інший у Росії. Які є відмінності у їхніх діях?

– Наразі рано говорити. Потрібно, щоби минув час, аби повноцінно зорієнтуватися та дати оцінку. Можу сказати одне: тактику та спроби перемогти кількістю вони не полишають. Дуже велика кількість техніки та піхоти, повторюся, кидають на нас.

Атаки дуже інтенсивні, не припиняються ні вдень, ні вночі. Працює дуже багато артилерії. Я сказав би, що ворожі засоби тут ще більш сконцентровані, ніж це було під Бахмутом.

– Я так розумію, крім того, що вони активно використовують артилерію, вони ще й намагаються проводити ІПСО. Нещодавно ми розбирали один із вкидів, який дуже розійшлося в російському сегменті інтернету: пропаганда РФ стверджувала, що знищили чи не все підкріплення, які мало посилити авдіївське угруповання. Навіщо Росія вигадала таку умовну перемогу над Третьою штурмовою?

– Проблеми у росіян, якщо доводиться брехати. Є проблеми, є якісь їхні плани та бачення, що не реалізовані. Очевидно, якщо доводиться вдаватися до такої дурної брехні, яку насправді дуже легко спростувати.

Я вам так скажу: з іншого боку, а коли росіяни не дурили, коли росіяни не брехали про стан своїх справ в економіці, на фронті? Це постійно відбувається. Я не був за всю цю війну, за всі 2 роки, у жодному місці, де росіяни б не перебільшували своїх успіхів.

Згадайте Херсонський напрямок, де вони говорили, що у них все добре і все гаразд, а потім просто взяли і звалили за Дніпро. На Харківському напрямку також усе було добре. Для них це нормальна манера – війна ведеться на різних фронтах, війна гібридна, зокрема, і на інформаційному фронті також.

Всім раджу орієнтуватись на офіційні українські джерела, і житимете в реальності, а не у вигадках російської пропаганди

Я навіть перестав дивитися, що вони там пишуть, бо брехня настільки безглузда і нахабна, що там навіть якихось зерен об'єктивної реальності знайти складно. Тому я взагалі б на це ніяк не орієнтувався. Всім раджу орієнтуватись на офіційні українські джерела, орієнтуватися на офіційні заяви командира 3-ї окремої штурмової бригади Андрія Білецького, на заяви 3-ї окремої штурмової бригади. І так ви матимете об'єктивне уявлення про те, що відбувається, і житимете в реальності, а не у вигадках російської пропаганди.

– Можливо, такий вкид був зроблений ще для того, щоб хоч якось підняти бойовий дух тим російським військовим, які зараз в Авдіївці перебувають…

– Ми піднімаємо цим росіянам бойовий дух своєю артилерією, своїми FPV-дронами-камікадзе. Перемолотили неймовірну кількість піхоти, перемолотили неймовірну кількість техніки за дуже обмежений період.

Поки що це, ось у мого підрозділу, у Terra це рекорд – рекорд ураження ворожої живої сили та техніці за день. Я думаю, що ми будемо цей рекорд покращувати, розвивати. І знову повторю: передбачати майбутнє я не люблю, але я вірю глобально, що воно залежить від нас. Якщо фронт буде працювати, якщо тил забезпечуватиме фронт, ми обов'язково переможемо.

– Що цивільним людям варто знати про бої в Авдіївці зараз? Що ви хотіли б донести?

– Перше – вірити у перемогу України. Вона обов'язково станеться. Від нас залежить одне, але дуже важливе: якою вона буде і скільки часу знадобиться для її досягнення.

Вірити у перемогу України. Друге – мобілізуватись

Друге – мобілізуватись. Йти до рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади та приєднуватися до нас тут. Нам потрібна допомога, нам теж потрібне підкріплення.

Тут вас навчать найкращі фахівці, поділяться досвідом, і ми разом прискорюватимемо нашу перемогу. І якщо такої можливості немає, підтримувати донатами 3-ю окрему штурмову бригаду, підтримувати донатами підрозділ Terra, інші підрозділи, які ви вважаєте гідними.

Але хотілося б звернути особливу увагу, що 3-й штурмовй бригадй зараз ця допомога справді потрібна. Ми на дуже складній ділянці фронту. Ми зайшли на цю ділянку у дуже складний час. Тому вірте у нашу перемогу, підтримуйте нас. Давайте разом закінчувати цю війну. Тільки так ми зможемо перемогти, і тільки так ми зможемо перемогти в якісь адекватні строки.

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