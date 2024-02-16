Донбас. Головне за день: ЗСУ відійшли від «Зеніта», обстріли прифронтової ТЕС, німецькі генератори у Слов'янську

Коротко про головні події 16 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Сили оборони відбили 28 атак в районі Авдіївки, Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки) і ще 5 атак у районі сіл Первомайське та Невельське південніше Авдіївки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

16 лютого командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська змушені були полишити позицію «Зеніт» на південно-східній околиці міста. Станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів у Авдіївці, за інформацією Тарнавського, не було.

У 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ показали наслідки обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу авіаційними бомбами та фосфорними снарядами.

«По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ… Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу», – розповіли у 3-й ОШБр.

Вранці 16 лютого Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї ОШБр, в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці бригади перебувають у повному оточенні, але їм вдається його прорвати. Також у бригаді підрахували, що завдали російським підрозділам втрат у 4200 осіб вбитими та пораненими.

Аналітики проєкту DeepState зазначили, що російські війська захопили Донецьку фільтрувальну станцію та просунулися біля села Невельське на південний захід від Авдіївки.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 6 атак в районах сіл Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські військові відбили 34 атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди.

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Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 1 цивільна особа загинула, 2 були поранені у селі Зоря поблизу Костянтинівки, розповіли у Донецькій ОВА.

14 разів упродовж доби російські війська обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

З лінії фронту евакуювали 54 цивільних особи, зокрема 11 дітей.

Удари по енергетиці

Упродовж дня російські війська двічі вдарили по прифронтовій ТЕС, повідомили у ДТЕК, не зазначаючи локацію. Жертв немає.

«Обладання станції – пошкоджено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів... З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів», – наголосили у ДТЕК.

Німецькі генератори для Слов'янська

11 генераторів потужністю від 8 до 180 кВт прибули до Слов'янська, розповів керівник Донеччини Вадим Філашкін.

Місцеве комунальне підприємство «Благоустрій» отримало обладнання від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) за фінансової підтримки Уряду Німеччини.

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