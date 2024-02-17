Українські підрозділи вийшли з Авдіївки – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», – написав він у фейсбуці.

Сирський наголосив, що українські воїни «гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значні втрати в живій силі та техніці».

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що військові вийшли з Авдіївки на «заздалегідь підготовлені позиції».



«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах», – написав він в телеграмі.

За кілька днів до призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ZDF заявив, що Україна не може собі дозволити такого ставлення до військових як у російських воєначальників.

«Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, де вони проводять практику «м’ясних штурмів». Я краще залишу, можливо, якусь позицію, але не допущу загибелі усього особового складу», – сказав він.

Читайте також: Авдіївка перебуває під загрозою захоплення військами РФ, у ЗСУ закінчуються артснаряди – Кірбі

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 лютого у своєму звіті заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.