ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій в Авдіївці, кілька бійців потрапили у полон – Тарнавський

Українські військові «виходять маневром зі зруйнованих позицій в Авдіївці і закріплюються на нових рубежах оборони», розповів у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує наносити артилерійські обстріли і масовані бомбові удари, практично стираючи місто з лиця землі», – йдеться в заяві.

За словами Тарнавського, «ворог кидає на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, і намагається продавити нашу оборону».

Військовий уточнив, що «Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації».

«Від початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили понад 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Окрім Авдіївки, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське», – каже Тарнавський.

Повідомляється, що «зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони».

«Наголошую, пріоритет – збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон», – написав командувач.

Він додав, що «Україна буде боротиметься за звільнення кожного побратима».

Також Тарнавський повідомив, що «евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється, наразі нашим захисникам перекидаються необхідні резерви».

«Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки», – пише командувач.

Тарнавський також повідомив, що наразі триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де «російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Тоді ж американський Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.