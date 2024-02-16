Авдіївка: нові дані від Третьої Штурмової. Відхід із позиції «Зеніт». Що це дає Росії?

Авдіївка: оновлення від Третьої Штурмової. Вихід із позиції «Зеніт». Чому Росія рветься в Авдіївку?

Проти військових Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює майже 15 тисяч представників армії РФ, ситуація в місті залишається надзвичайно тяжкою. Про це повідомляють у самій бригаді. Оновлення про ситуацію в Авдіївці від Третьої штурмової.

Ризик оточення для підрозділів ЗСУ

Про загрозу, що Авдіївка перейде під контроль Росії – заявив напередодні представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він пояснив це в тому числі браком боєприпасів.

Тим часом видання The Washington Post пише, що ЗСУ розпочали часткове виведення військ з Авдіївки, та констатували, що втрата Авдіївки – питання часу.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що станом на 13:00 п’ятниці в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

Командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська змушені були полишити позицію «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Чи залишається ризик оточення? Чи встигнуть вийти ЗСУ Авдіївки? Що дасть армії РФ захоплення міста?

Смерть Олексія Навального в колонії на Ямалі: реакції

Про смерть Навального у виправній колонії повідомила російська Федеральна служба виконання покарань. Утім соратники і рідні Навального заявляють, що незалежних підтверджень смерті - немає. Світові медіа вийшли із гучними заголовками про смерть російського політика Олексія Навального, це коментують лідери багатьох країн. Смерть Навального стала топтемою і безпекової конференції, що стартувала у п’ятницю у Мюнхені.

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