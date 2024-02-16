«Ризики оточення в Авдіївці є завжди» – командир підрозділу «Terra»

Ризики того, що російські сили завдадуть «флангового маневру» в Авдіївці та візьмуть українських військових в оточення зберігається завжди. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) розповів командир підрозділу «Terra» у складі 3-ї ОШБр Микола Волохов.

«У разі помилки ворог може використати флангові маневри, перетнути логістичні маршрути або взяти їх під вогневий контроль. Кожен військовий, хто займався плануванням бодай на оперативно-тактичному рівні розуміє, що з цим треба працювати, а далі усе залежить чітко від нас. Не можна сказати, що прямо зараз у нас такі умови, що вже немає виходу. Все залежить від того, наскільки у бійців на місці вистачить сил і які будуть динамічні рішення командування», – каже Волохов.

Командир додав, що з боку російських сил це може бути один маневр і для цього не потрібні тижні.

«І цей маневр може бути зустрінутий нашою обороною і відкинутий нашими реактивними системами залпового вогню, нашою артилерією або не зустрінутий. Від цього залежить», – розповідає Волохов.

У ніч на 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року.