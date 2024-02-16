Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, а також відбили атаки сил РФ на Донеччині біля Тернів, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області», – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Також відомо, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також сили РФ завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак у районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Відомо також, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони «продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ».

«Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.