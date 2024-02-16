Сили РФ із артилерії обстріляли Сумщину, є загиблий і руйнування – влада

У п’ятницю, 16 лютого, російські військові протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

«Унаслідок атаки ворога загинув чоловік, якому, за попередніми даними, було 37 років, пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби», – пише пресслужба.

У прокуратурі кажуть, що зараз правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

«Усі матеріали кримінального провадження надалі передадуть СБУ в Сумській області», – підсумували в відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.