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Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав пораненого кореспондента Радіо Свобода Дмитра Євчина

Журналіст Радіо Свобода Дмитро Євчин отримує подяку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Київ, 16 лютого 2024 року
Журналіст Радіо Свобода Дмитро Євчин отримує подяку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Київ, 16 лютого 2024 року

Воєнного кореспондента Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Дмитра Євчина в лікарняній палаті 16 лютого відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Після отриманого під час зйомок біля села Роботине Запорізької області поранення Дмитро Євчин уже місяць лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова.

Генерал-полковник побажав журналісту одужання і привітав із днем військового журналіста, вручив грамоту і памʼятну медаль.

«Ми знаємо ваші репортажі, ви фактично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг до вас сьогодні не заїхати. Дякую за те, що ви робите для нас, інформуєте суспільство про ті події, які у нас відбуваються. Дай Бог вам здоровʼя і найшвидшого одужання. Я сьогодні з великим задоволенням вручаю вам цю подяку», – сказав Олександр Сирський і вручив Дмитру подяку і відзнаку від головнокомандувача ЗСУ.

«Вважаю, важливо сьогодні вітати і операторів, які так само є журналістами і працюють пліч-о-пліч. У моєму випадку оператор врятував мені життя і ногу, вчасно наклавши турнікети і супроводжуючи до стабілізаційного пункту. Вітаю всю команду, всіх тих, хто задіяний у висвітленні подій у зоні бойових дій. Бажаю здоров’я й уникати поранень», – відповів Дмитро Євчин.

Зранку 17 січня знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України, журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин зазнав осколкового поранення в ногу. Українські військові разом із оператором надали йому першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі, де лікарі провели успішну реакцію.

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