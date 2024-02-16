Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав пораненого кореспондента Радіо Свобода Дмитра Євчина

Воєнного кореспондента Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Дмитра Євчина в лікарняній палаті 16 лютого відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Після отриманого під час зйомок біля села Роботине Запорізької області поранення Дмитро Євчин уже місяць лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова.

Генерал-полковник побажав журналісту одужання і привітав із днем військового журналіста, вручив грамоту і памʼятну медаль.

«Ми знаємо ваші репортажі, ви фактично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг до вас сьогодні не заїхати. Дякую за те, що ви робите для нас, інформуєте суспільство про ті події, які у нас відбуваються. Дай Бог вам здоровʼя і найшвидшого одужання. Я сьогодні з великим задоволенням вручаю вам цю подяку», – сказав Олександр Сирський і вручив Дмитру подяку і відзнаку від головнокомандувача ЗСУ.

«Вважаю, важливо сьогодні вітати і операторів, які так само є журналістами і працюють пліч-о-пліч. У моєму випадку оператор врятував мені життя і ногу, вчасно наклавши турнікети і супроводжуючи до стабілізаційного пункту. Вітаю всю команду, всіх тих, хто задіяний у висвітленні подій у зоні бойових дій. Бажаю здоров’я й уникати поранень», – відповів Дмитро Євчин.

Зранку 17 січня знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України, журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин зазнав осколкового поранення в ногу. Українські військові разом із оператором надали йому першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі, де лікарі провели успішну реакцію.