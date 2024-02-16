Сили РФ вдруге за день вдарили по прифронтовій теплоелектростанції – ДТЕК

Російські військові в п’ятницю, 16 лютого, вдруге завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території, йдеться в повідомленні пресслужби ДТЕК.

«Сьогодні (16 лютого – ред.) вдень ворог знов завдав удару по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає», – сказано в повідомленні.

За попередніми даними, «внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання станції, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків».

Раніше, вранці 16 лютого, російські війська вранці теж обстріляли території однієї з ТЕС у прифронтовому регіоні.

13 лютого у Міненерго повідомляли про обстріли ТЕС на Дніпропетровщині й Донеччині, а 15 лютого – про пошкоджені внаслідок російського удару об’єкти обленерго у Львові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.