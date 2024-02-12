ОВА про удар РФ по Дніпропетровщині: на енергооб’єкті виникла пожежа, тисячі людей – без світла

Внаслідок нічної атаки дронами на Дніпропетровську область жителі двох районів залишаються без світла і частково без води, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці – 10 тисяч абонентів без води», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» уточнили, що дрони вдарили по електропідстанції. Наразі енергетики працюють над відновленням елетропостачання.

«Аварійно-рятувальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги. Живлення промислових споживачів відновлено, триває підключення побутових», – зазначили у компанії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська в Росії, керованою авіаційною ракетою Х-59 (з окупованої території Запорізької області) і зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області РФ).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.