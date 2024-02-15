Міненерго: через обстріл у Львові пошкоджені об’єкти обленерго

У Львові внаслідок ранкового російського удару 15 лютого пошкоджені об’єкти обленерго, повідомило Міністерство енергетики.

«Ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міненерго, минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині.

«Вимикалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмилися побутові споживачі й шахта, в якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню). Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено», – зауважили в міністерстві.

У Міненерго наголосили, що дефіциту в енергосистемі не фіксується, генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів.

У ніч на 15 лютого по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – через запуски Росією ракет. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Про наслідки атаки повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури (який саме – влада не уточнювала), а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.