Число жертв удару РФ по Великому Бурлуку зросло до 4 – влада

У Великому Бурлуку на Харківщині до чотирьох зросло число загиблих внаслідок російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ще одне тіло 55-річної жінки рятувальники деблокували з-під завалів. Кількість загиблих зросла до чотирьох», – написав він у телеграм-каналі.

Раніше сьогодні він уже повідомляв про вилучення тіла іншої жінки з-під завалів.

Росія 14 лютого здійснила обстріл ракетами С-300 селища Великий Бурлук Куп’янського району. За даними влади, вони влучили у двоповерховий житловий будинок і ще один поряд із ним. Раніше повідомляли також про пʼятьох травмованих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.