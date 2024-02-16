Міненерго: війська РФ обстріляли територію однієї з ТЕС

Російські війська вранці 16 лютого обстріляли території однієї з ТЕС у прифронтовому регіоні, повідомило Міністерство енергетики.
«Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу», – йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважили, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується, а власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів.
13 лютого у Міненерго повідомляли про обстріли ТЕС на Дніпропетровщині й Донеччині, а 15 лютого – про пошкоджені внаслідок російського удару об’єкти обленерго у Львові.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.
Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.
Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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