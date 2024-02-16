«Якщо Україна зазнає поразки, це дуже дорого коштуватиме для всього світу» – Пентагон про необхідність допомоги

Незважаючи на військову підтримку України з боку союзників, якщо Конгрес не ухвалить запит на додаткове фінансування Міністерства оборони, Україна не зможе захистити себе від російської агресії, заявив медіа високопоставлений представник Міністерства оборони США.

«Якщо Україна зазнає поразки через те, що ми не зможемо надати їй безпекову допомогу, це буде дуже дорого коштувати для Європи, США і всього світу – дорожче, ніж сьогоднішня безпекова допомога», – сказав посадовець, якого цитує пресслужба Пентагону.

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За його словами, відсутність додаткового фінансування вже впливає на Україну.

Він зазначив, що у місті Авдіївка на Донеччині українським військам не вистачає боєприпасів та інших критично важливих матеріалів, місто перебуває під ризиком перейти під контроль військ РФ.

«Ми розглядаємо це як передвісник того, що може статися, якщо ми не отримаємо це додаткове фінансування. Тому що без нього ми не тільки не зможемо поповнити запаси тих сил, які хоробро намагаються захистити Авдіївку, ми також виявимо багато інших місць, де будуть відчувати нестачу критично важливих боєприпасів», – сказав чиновник.

Він наголосив, що також без додаткового фінансування Україна не матиме достатньо можливостей протиповітряної оборони для захисту своїх міст та критичної інфраструктури.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.