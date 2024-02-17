У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Станом на 6 годину ранку суботи, 17 лютого, Росія тримає у Чорному морі два кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет, йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі Росія тримає один корабель, ракетоносії відсутні», – кажуть українські військові.

Також відомо, що у Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.