Попри шторм, Росія вивела в Чорне море ракетоносій – Сили оборони півдня

Попри шторм, Росія вивела в Чорне море ракетоносій, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«В Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний ракетоносій. Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу «Калібр». Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування. Море штормить», – йдеться у повідомленні.



Рівень ракетної небезпеки стабільно високий, додають українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.