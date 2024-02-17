У Міноборони США оцінили втрати РФ через війну проти України

Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для війни проти України, заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства.

За його даними, Москва також втратила понад 10 мільярдів доларів через скасовані або відкладені продажі озброєнь.

Посадовець, якого цитує пресслужба Пентагону, додає, що з точки зору втрати економічного зростання, то війна коштувала Росії 1,3 трильйона доларів за рахунок раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року.

У Міністерстві оборони США порахували, що в бою було вбито або поранено щонайменше 315 000 російських військових. Також українські сили потопили, знищили або пошкодили щонайменше 20 середніх і великих кораблів ВМС Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 400 300 своїх військових, а також 25 кораблів чи катерів.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих два роки тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».