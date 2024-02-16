Втрати РФ у війні проти України перевищили 400 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 400 300 своїх військових, зокрема 1210 – за останню добу – такі дані станом на ранок 16 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:

танки ‒ 6465 (+23 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 12129 (+39)

артилерійські системи – 9641 (+21)

РСЗВ – 984

засоби ППО ‒ 671

літаки – 332

гелікоптери – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4)

крилаті ракети ‒ 1895 (+13)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 12716 (+25)

спеціальна техніка ‒ 1528 (+4).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».