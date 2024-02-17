Президент пояснив, що означає «справедлива мобілізація»

Питання мобілізації в Україні є «складною справою», зазначив президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.

«Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація», – заявив президент.

Зеленський додав, що «для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу – кількість вже інша».

«Тож питання мобілізації є складною справою», – відзначив лідер країни.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

12 лютого підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні (№10456) і продовження строку проведення загальної мобілізації (№ 10457).

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.