Путін має зрозуміти, що жодного миру на умовах Москви не буде – Шольц

Євросоюз повинен продовжувати підтримувати Україну до повної деокупації і виведення російських військ, зазначив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер ФРН Олаф Шольц.

«Путін має зрозуміти, що диктованого Москвою миру не буде, бо ми цього не допустимо. Ми згуртовані як ніколи», – сказав Шольц.

Він назвав російсько-українську війну і руйнування мирного порядку в Європі «найбільшим випробуванням Статуту ООН із 1945 року, що змушує зробити два висновки».

Перший висновок, за словами Шольца, «це те, що загроза для європейських країн з боку Росії реальна». Другий висновок «про необхідність істотного зміцнення європейської безпеки, що потребує значних інвестицій».

«Ми говоримо про найбільшу загрозу безпеці на нашому континенті, про війну тут, у Європі, хоча й із глобальними наслідками… Тільки якщо ми всі забезпечимо необхідні фінанси в довгостроковій перспективі та в дусі солідарності, наша оборонна промисловість зможе надійно нарощувати виробництво і тим сприятиме нашій безпеці», – зазначив канцлер.

За його словами, «європейським країнам вдалося згуртуватись у підтримці України і досягти своєї мети зі зміцнення оборонних можливостей Європи». Він нагадав про ухвалення ЄС фонду допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро та рішення урядів низки країн-членів істотно збільшити витрати на оборону, зокрема Німеччина цього року спрямує на ці потреби понад 2,5% свого ВВП.

«Росія, навпаки, не досягла жодної своєї цілі у війні», – заявив Шольц.

Він підкреслив, що «Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) хотів завершити окупацію за два тижні, натомість за два роки Україна звільнила більш ніж половину територій, окупованої Росією на початку вторгнення, і позбавила РФ контролю над Чорним морем».

«Це все завдяки перш за все українським Збройним силам. Я дуже поважаю їхню мужність і їхні важкі успіхи. Підтримка (України – ред.) всіма нами зіграла свою роль, і зараз це має бути для нас стимулом не заспокоюватись, а рішуче йти далі цим шляхом», – сказав Шольц, додавши, що «Німеччина залишається так само рішучою в підтримці України».

Володимир Зеленський 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, де уклали безпекову угоду.

60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, яка є міжнародною платформою для обговорення політики міжнародної безпеки, розпочалася 16 лютого у готелі Bayerischer Hof і триватиме до 18 лютого.

До Мюнхена приїхали лідери кількох десятків держав і урядів, парламентcькі делегації, міністри оборони та закордонних справ, очільники міжнародних організацій, науковці, експерти, представники громадянського суспільства та лідери бізнесу.

Уряди Росії та Ірану не запрошували на зустріч.

Українська делегація, виступаючи на різних майданчиках конференції, має намір говорити про посилення ролі Європи у самообороні, обороні України і нарощуванні оборонно-промислового співробітництва, а також про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО.

Загалом на полях Мюнхенської безпекової конференції представники України беруть участь у більш як восьми дискусіях на різних рівнях – на рівні міністрів оборони, закордонних справ, прем’єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій.