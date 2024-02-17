Тривалий розгляд Конгресом США допомоги Україні: Гарріс впевнена, що законопроєкт схвалять, Зеленський не вбачає «зради»

Віцепрезидентка США Камалла Гарріс заявила, що у США немає «плану Б» на випадок провалу в Конгресі плану підтримки України.

Вона висловила впевненість у підтримці Конгресом додаткової допомоги Україні.

«У нас план тільки один – А. Забезпечити Україну тим, що необхідно... Я переконана, що пакет додаткової допомоги буде проголосовано. Переконана, що є консенсус двох партій, які визнають брутальність російської агресії і що має бути наша відповідь – залишитися зі своїми друзями і продовжувати боротьбу», – сказала вона в Мюнхені після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, питання підтримки України є ключовим.

«Коли ми говоримо про роль Америки щодо підтримки України, ми повинні бути непохитними і ми не можемо грати в політичні ігри. Політиканству немає місця в цьому», – наголосила Гарріс.

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Попри те, що схвалення додаткової допомоги Україні вже кілька місяців перебуває на розгляді Конгресу, віцепрезидентка США наголосила, що і в Сенаті, і в Палаті представників є двопартійна підтримка підходу адміністрації Бадена – «ми залишаємося поряд з нашими друзями».

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу США.

«Для нас цей пакет – життєво важливий. Ми не розглядаємо альтернативи. Тому що ми розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера. Якщо ми говоримо про альтернативу – тоді це не стратегічний партнер», – сказав він.

За його словами, ухвалення пакета допомоги Україні в Конгресі недостатньо для перемоги.

«Необхідна велика союзницька робота щоденна. Це точно шлях уперед, але це ще не перемога. Рух уперед важливіший, ніж стагнація на полі бою», – зазначає президент України.

Зеленський не вважає відмову Конгресу підтримувати Україну «зрадницькою позицією».

«Ні, тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Ми бачимо виклики – політичні, електоральні. Я не буду їх коментувати, бо це внутрішні процеси США. Я розраховую, що союзницька позиція залишиться», – додав він.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

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Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.