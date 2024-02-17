Зеленський і Байден обговорили підтримку України. У Білому домі визнали: вихід ЗСУ з Авдіївки – результат бездіяльності Конгресу

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.

«Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо і в мудре рішення Конгресу США. Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми маємо разом захистити ці цінності», – написав він у телеграмі.

Як пише пресслужба Білого дому, президент Байден сьогодні зателефонував президенту Зеленському, щоб підкреслити зобов’язання США продовжувати підтримувати Україну напередодні другої річниці російського вторгнення.

Адміністрація Байдена також звернула увагу на вихід українських військових з Авдіївки «після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців».

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Зазначається, що президент Байден наголосив на необхідності для Конгресу США терміново ухвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.

Крім того, Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій. Він повідомив, що під час зустрічі «предметно обговорили ситуацію на полі бою, розвиток оборонних індустрій».



«Сподіваємось на ухвалення Палатою представників рішень, що забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності», – заявив Зеленський.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.