Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Лише одна людина може ухвалити рішення щодо мирних переговорів із Росією»: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте про перспективи підтримки України (відео)

«Лише одна людина може ухвалити рішення щодо мирних переговорів із Росією»: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте про перспективи підтримки України (відео)
Embed
«Лише одна людина може ухвалити рішення щодо мирних переговорів із Росією»: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте про перспективи підтримки України (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія. Коли Україна отримає F-16? Чи можливі мирні переговори з Росією? Про це і не тільки кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко запитала прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Форум

Нагору
XS
SM
MD
LG