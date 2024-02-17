Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія. Коли Україна отримає F-16? Чи можливі мирні переговори з Росією? Про це і не тільки кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко запитала прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.