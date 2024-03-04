Кремль використовує ініціативи Китаю і Туреччини щодо мирних переговорів для підриву допомоги Україні – ISW

Китай і Туреччина продовжують просувати власні переговорні платформи щодо врегулювання в Україні, які Кремль використовує для подальших власних інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали про поїздку спеціального представника Китаю Лі Хуея з метою «сприяти мирним переговорам» для припинення війни, яку РФ веде проти України. 2 березня він відвідав Росію і найближчим часом поїде також в Україну, Польщу, Німеччину і Францію. Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно оголосив, що Туреччина готова надати інший переговорний майданчик для Росії й України.

«Російські офіційні особи продовжують неправдиво звинувачувати Україну й Захід у відсутності мирних переговорів між Росією й Україною, незважаючи на численні публічні заяви РФ, які свідчать про те, що Москва не зацікавлена у добросовісних мирних переговорах із Києвом», – йдеться у звіті.

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Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив під час панелі на Дипломатичному форумі в Анталії 2 березня, що Україні бракує «доброї волі» для переговорів з Росією, натякнувши, що відсутність предметних переговорів є провиною України, а не Росії. А постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в інтерв’ю російському телеканалу «Россия 24» 3 березня заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, але Україна відмовляється розмовляти з Росією. Небензя заявив, що наразі немає переговорів з Україною напряму чи через посередників.

«ISW продовжує вважати, що будь-які заяви Росії про те, що вона зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є, дуже ймовірно, спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності й покласти тягар переговорів на Україну й Захід», – наголошують аналітики.

Наприкінці січня Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів про безпеку в Україні і можливу відмову від протидії членству України в НАТО. Аналітики наголосили, що, на їхню думку, максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 січня заявив, що не бачить ознак, які свідчили б про наближення переговорів між Україною і Росією стосовно тривалого припинення вогню.

«Ми завжди відкриті й уважні до цього, тому що більше за всіх цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність залучатися, вести переговори добросовісно на основі принципів, яким кинула виклик її агресія, – територіальній цілісності, суверенітету, незалежності», – зазначив голова Держдепартаменту.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що риторика Путіна свідчить про те, що він не збирається зупинятися і «хоче нас повністю окупувати».

На пресконференції 25 лютого президент Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

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