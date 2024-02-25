Зеленський: запропонуємо Путіну майданчик, де він може визнати, що програв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

«А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас і для всього демократичного світу – це трагедія). Тому повинна бути справедливість у цьому питанні», – сказав Зеленський на пресконференції 25 лютого.

На запитання про те, чи Україна програє в цій війні, Зеленський сказав: «Я впевнений, що ні. Найважче було 24-е, два роки тому. У нас немає цієї альтернативи – не перемогти, немає можливості програти. Що таке «Україна програє»? Нас не буде, не буде нашого існування. Нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя», – сказав голова держави.

За його словами, те, як буде розвиватися ситуація на полі бою, залежить від підтримки Заходу.

Зеленський також зазначив, що Путін наразі планує залишатися при владі в Росії до 2030 року. «Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше», – заявив президент.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

«Російські війська відновили ініціативу на полі бою й атакують і мають здобутки. Ці здобутки поки що дуже обмежені й даються надзвичайно дорогою ціною. За взяття Авдіївки загинули, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що українці втомлені й стурбовані тим, що американська військова допомога припиниться, «але вони продовжують воювати з рішучістю, винахідливістю й майстерністю».

Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.