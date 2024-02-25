Половина західної підтримки не надходить до України вчасно – Умєров

Наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій, заявив на форумі «Україна. Рік 2024» міністр оборони Рустем Умєров.

«Ситуація є динамічною і завжди змінюється. На даний момент виділення не означає забезпечення. 50% не постачається вчасно», – сказав Умєров, відповідаючи на запитання журналістки щодо затримок із поставками допомоги від США.

Він зауважив, що Росія використовує 15% бюджету на війну, що складає понад 150 мільярдів доларів, а тому кожна затримка допомоги для України має свої наслідки.

«Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад, ми втрачаємо території», – додав міністр оборони.

За словами Умєрова, армія Росії має перевагу в небі, що значно ускладнює можливість Збройним силам України чинити опір.

«В історії людства не було такого, коли війна велася без переваги у повітрі. Ми дістали перемоги... Тому всі платформи, які постачаються, є дуже важливими, особливо якщо мова йде про збройні платформи, високотехнологічні платформи. Вся техніка, яка поставляється, має розглядатися з точки зору спроможності ураження російських військ і російських повітряних сил», – резюмував Умєров.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.