У Держдепі США пояснили, чому зволікають із наданням Україні далекобійних ATACMS

Сполучені Штати Америки не поспішають надавати Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб уникнути руйнувань й інших непередбачуваних наслідків, заявила в інтервʼю Радіо Свобода перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім.

«Ми хочемо бути впевненими, що наша допомога не призведе до небажаних наслідків. Передбачуваним наслідком нашої допомоги є надання Україні можливості виграти війну, нав’язану їй Росією. Ми не хочемо бачити ситуації, в якій є руйнування чи інші непередбачені наслідки», – пояснила Юрі Кім.

За словами дипломатки, США дуже ретельно продумують всі варіанти, розглядаючи, як найкраще допомогти українцям. «Ми хочемо розглянути всі юридичні наслідки, а також політичні наслідки. Тому той фокт, що навколо цих питань точаться дискусії, на мою думку, це добре, а не погано. Це частина демократичного процесу», – сказала Юрі Кім.

На уточнювальне запитання про те, чи розділяють США позицію генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа, озвучену в інтервʼю Радіо Свобода, що Україні потрібно дозволити завдавати ударів із літаків F-16 по російських військових цілях за межами України, Юрі Кім відповіла, що позиція США щодо використання наданої допомоги залишається незмінною.

Раніше США заявляли, що не заохочують Україну атакувати територію Росії.

19 лютого видання NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS із більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, які надали Києву.

За повідомленням, якщо Конгрес схвалить законопроєкт із фінансуванням для України, ракети можуть увійти в один із перших пакетів військової допомоги.

Наприкінці минулого року США почали постачати в Україну старіші ATACMS середньої дальності. Зараз, кажуть цитовані NBC News чиновники, США схиляються до того, щоб відправити версію ракети більшого радіусу дії, що дозволить Україні завдавати ударів далі всередині окупованого Росією Криму.

Але фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі. Сенат ухвалив пакет іноземної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів. При цьому поки неясно, чи і коли проголосує за цей документ Палата представників, контрольована республіканцями.