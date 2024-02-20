«Це дилема» – генсекретар НАТО розповів про шлях F-16 до України та їхні удари по території Росії

Що більш навчені й підготовлені пілоти, то сильнішим і кращим буде ефект від західних винищувачів в Україні, заявив 20 лютого в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, не назвавши термінів, коли саме очікувати на F-16 в Україні.

«Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності», – зазначив Столтенберґ.

Генсекретар НАТО зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще.

«Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилання й доставку F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні», – зазначив очільник альянсу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання кореспондентки Радіо Свобода щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію.

«У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», – резюмував Столтенберґ.

14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі «Рамштайн», у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв'ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.