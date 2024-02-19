Україна вже адаптовує інфраструктуру для F-16 – Ігнат

Україна вже адаптовує інфраструктуру для американських винищувачів F-16, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах», – сказав Ігнат.

Він зазначив, що «інфраструктура для F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки».

«Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати», – сказав Ігнат.

За його словами, «інфраструктура має бути захищена засобами протиповітряної оборони, і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів».

14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі «Рамштайн», у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, отримання їх у ці строки глава місії України при НАТО називала реалістичним.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.