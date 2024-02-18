F-16 «за графіком» і снаряди «з усього світу». Марк Рютте з полів Мюнхена про допомогу Україні

НІМЕЧЧИНА, МЮНХЕН – Нідерланди – серед країн-передовиків на європейському континенті за обсягами військової допомоги Україні. У грошовому еквіваленті вона обчислюється у 2,6 млрд євро, й ці підрахунки наразі не включають винищувачів, обіцяних Україні державою, що очолила так звану авіаційну коаліцію.

Нідерландський прем'єр Марк Рютте з-поміж усіх чинних очільників урядів країн ЄС є найдосвідченішим – посаду обійняв ще до окупації Росією Криму. До того ж користується серед колег неабияким авторитетом – недарма саме Рютте вважають найбільш імовірним наступником Єнса Столтенберґа на посаді генсекретаря НАТО. Глава уряду Нідерландів – послідовний прихильник якомога потужнішої підтримки України.

Чому її партнери, попри страх ще масштабнішої російської агресії, досі не задовольняли всі запити Києва на зброю? І які перспективи отримати допомогу з-за океану, яку президент України Володимир Зеленський назвав у Мюнхені вирішальною? Читайте ексклюзивну розмову з прем'єром Нідерландів на полях безпекової конференції.

– Пане прем’єр-міністре, оскільки Нідерланди очолюють так звану коаліцію F-16, дозвольте почати з винищувачів. Чи все йде за графіком і чи може Україна чекати на них цієї весни, як планувалося?

– Сподіваємося передати їх якомога швидше. Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше від 24. Ми працюємо разом із данцями та іншими. Тож є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини.

Буде 24 винищувачі, можливо, більше

– Зараз Європейський союз нарощує виробництво боєприпасів. Однак будівництво заводів займе деякий час. Тож яке проміжне рішення можна знайти?

– Вам потрібні дві речі. Вам потрібні боєприпаси і системи ППО. І на певному етапі буде важко знайти більше цього в європейських країнах. Тож ми працюємо з нашими партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що у вас достатньо, наприклад, боєприпасів 155-міліметрового калібру, що у вас достатньо систем протиповітряної оборони.

Я якраз розмовляв із Володимиром Зеленським, вважаю, що це – два головних пріоритети. Очевидно, є інші системи зброї, які ви хотіли б придбати, але ці – дуже важливі.

– Чи є, скажімо, у Європи план «Б», на випадок, якщо Сполучені Штати не затвердять пакет допомоги Україні?

– Не думаю, що це станеться. Я спілкувався з багатьма конгресменами, членами Конгресу та сенаторами США. Я справді обережно оптимістичний, що вони знайдуть шлях до позитивного рішення досить швидко.

– Які безпекові зобов'язання Нідерланди можуть надати Україні?

– Так – зараз ми працюємо з Володимиром Зеленським, щоб завершити погодження безпекових заходів. Я сподіваюся підписати (відповідний документ – ред.) якомога швидше, найближчими тижнями чи місяцями, але – чим швидше. Слідом за німцями та французами. Британці їх також підписали. Так, і я пишаюся цим. Поки не можу вам сказати, що саме там буде, оскільки ми ще ведемо переговори. Але угода буде широкомасштабною.

– Ми чуємо побоювання, що війна насправді може дістатися території Євросоюзу. Разом із тим, ЄС не надіслав всю зброю, запит на яку Україна раніше робила. Чому так? Усе той самий горезвісний страх перед ескалацією?

Все ще тривають нові дискусії щодо нових систем озброєння. Думаю, що рішення можуть бути схвалені досить швидко

– Ну тому, що ми всі демократії – Україна і ми. І іноді ці питання займають трохи часу. Але думаю, що досить швидко ми визначилися з багатьма коштами (на військові потреби – ред.) – це у травні 2022 року, щодо танків Leopard було рішення в лютому-березні 2023 року. Зараз мені відомо, що все ще тривають нові дискусії щодо нових систем озброєння. Думаю, що рішення можуть бути схвалені досить швидко.

Сьогодні я слухав Олафа Шольца, і він, дійсно, знаєте, сигналізував про інше повідомлення – більш позитивне щодо деяких із цих рішень, ніж, скажімо, кілька днів і тижнів тому. Але це може зайняти час. Це не завжди є великою проблемою, доки основні запаси надходять, тобто насамперед боєприпаси та ППО.

– Нещодавно західні ЗМІ поширили інформацію, що нібито Володимир Путін посилає Заходу сигнали про те, що він готовий заморозити війну на нинішніх позиціях. Чи бачите ви якісь ознаки з боку партнерів України, що вони розглядатимуть такий варіант?

Допомагаємо, щоб усі ваші відважні чоловіки та жінки в Україні звільнили країну від росіян

– Є лише одна людина, яка може ухвалити рішення щодо мирних переговорів із Росією. Ця людина досі є законно обраним президентом України.

А те, що ми робимо в цей момент, – так це допомагаємо йому зробити так, щоб усі ваші відважні чоловіки та жінки в Україні, військові та всі громадяни звільнили країну від росіян. І знову єдиний, хто може ухвалити рішення про мирні переговори, – Зеленський. Ніхто інший.

– Говорячи про ймовірну смерть Олексія Навального, чи може це спровокувати ще один ордер Міжнародного кримінального суду (Володимир Путін уже є підозрюваним у справі незаконного вивезення українських дітей – ред.)?

– Вважаю, що це спонукає нас робити ще більше всього для України, адже це показує нам, що ми боремося з жорстокою, недемократичною системою без вільної преси та свободи вираження поглядів, яка прагне зла. Думаю, це ознака слабкості, до речі.

Одна людина була загрозою для російської держави

Сталося так, що навіть одна людина – Олексій Навальний – сміливий, великий і вражаючий, яким він був, – одна людина була загрозою для російської держави. Це свідчить про те, наскільки вони слабкі і наскільки вони невпевнені у власній ролі та власному становищі. Це жахлива новина для всіх нас. Але, в першу чергу, для родини та друзів опозиціонера.

– Чи можна очікувати нових санкцій з боку Євросоюзу з огляду на смерть Олексія Навального, зокрема в частині прав людини?

– Ми вже працюємо над наступним пакетом. Тож це змусить нас ще більше відчути нагальність погодити його.

Не думаю, що смерть Навального призведе до додаткових санкцій

Але не думаю, що це саме по собі призведе до додаткових санкцій, тому що ми, до речі, погоджуємо їх наступними вихідними (до другої річниці російського масштабного вторгнення до України – ред.).

Нові пакети санкцій важливі, але переконатися, що ми закриваємо лазівки в уже запроваджених пакетах, – також важливо. Лазівки ще є. Залишаються питання вторинної торгівлі через інші країни, що дозволяє Росії отримувати продукцію. Отже, Єврокомісія та країни-члени ЄС тісно співпрацюють, щоб закрити ці лазівки.