Чехія може доставити в Україну кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів протягом тижнів – Павел

Чехія знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим, повідомив президент країни Петр Павел, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.



За словами чеського президента, представникам країни вдалося знайти за кордоном близько півмільйона снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які можуть бути переправлені в Україну вже за кілька тижнів, якщо швидко знайдеться фінансування.

Він зазначив, що Чехія звернеться до партнерів з США, Німеччини, Швеції та інших країн, які можуть посприяти цьому.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.