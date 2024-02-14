ЄС може запровадити санкції проти КНДР за постачання до РФ ракет

Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання ракет, які російські військові використовують для ударів по Україні, повідомляють телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») та Bloomberg із посиланням на документи, які бачили журналісти агенції.

За цими даними, під санкції можуть потрапити міністр оборони КНДР та Головне ракетне управління країни. Водночас агенція зазначає, що ефект від обмежувальних заходів, що включають заборону на поїздки та заморожування активів, буде переважно символічним.

«До проєкту списку санкцій Євросоюзу увійшли міністр Народних збройних сил КНДР Кан Сун Нам і Головне ракетне бюро. На думку влади ЄС, Кан є куратором, а Генеральне ракетне бюро здійснює «незаконну програму розробки та виробництва балістичних ракет», які використовувала російська сторона в Україні», – вказує «Настоящее время».

У січні США, Південна Корея і Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією і нові ракетні випробування.

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року і запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.